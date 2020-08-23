Ильхам Алиев: «Во многих случаях чиновники не умеют себя вести»

«Вы своим поведением должны заслужить уважение людей. Вы должны быть скромными – и на работе, и в быту, и вы сами и ваши ближайшие родственники. Не предпринимайте шаги, которые могут раздражать людей. Вы не должны чувствовать себя выше всех остальных», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев , принимая в формате видеоконференции новых глав ИВ Билясувара и Саатлы, сообщает АзерТадж.

«Они ведут себя, как феодалы и ханы, смотрят на людей свысока. Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники, начиная с президента, - слуги народа. Именно поэтому мы на этой должности. Поэтому народ доверяет мне, и я требую этого от всех кадров, которые я назначил», - сказал президент.

«Однако, к сожалению, во многих случаях, не в некоторых, а именно во многих случаях государственные чиновники не могут себя вести. Они считают, что им предоставлена какая-то специальная привилегия. Они нарушают законы, в некоторых случаях – очень серьезно нарушают. Они нарушают традиционные правила поведения, сформированные в нашем обществе. Они чувствуют свое превосходство над людьми, они высокомерны. Поэтому, когда мне сообщают о таких случаях, немедленно даются соответствующие указания, и эти люди подвергаются административному наказанию или привлекаются к уголовной ответственности. Поэтому, во-первых, скромность украшает руководителя, а во-вторых, у руководителя должно быть моральное право что-то требовать от своих подчиненных. И если этого морального права нет, то говорите, что хотите, делайте, что хотите, у вас не будет ни уважения, ни расположения людей. Поэтому вам надо быть примером в своем быту и работе, и вам нужно быть скромными. Это касается всех чиновников, всех людей, занимающихся государственными делами. Наша политика в этом вопросе отражается и в конкретных случаях. Считаю, что каждый уже сделал этот вывод для себя. Нарушение правил и его горькие последствия должны стать уроком для всех», - подчеркнул глава государства.