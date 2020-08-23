В Южной Африке обнаружили алмаз весом 442 карата, который стал одним из крупнейших в мире и оценивается в 18 миллионов долларов, сообщает британская компания-разработчик рудника Gem Diamonds Ltd.

"Это один из крупнейших алмазов, найденных в этом году. Это подтверждает важность рудника Летсенг, где уже не впервые находят большие и высококачественные камни", - сказал президент Gem Diamonds Клиффорд Элфик.

По оценкам экспертов, цена алмаза после шлифовки может достигать 18 млн долларов.