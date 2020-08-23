Дело чиновников-коррупционеров передано в суд

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, в результате оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, установлено, что старший государственный налоговый инспектор мониторингового отдела Управления оперативного налогового контроля Главного управления по работе с малым предпринимательством города Баку Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азер Аллахвердиев и инспектор отдела Наримановского района этого управления Джахид Таиров были задержаны в пекарне, принадлежащей физическому лицу, при получении части взятки в размере 6 тысяч манатов за непроведение налоговых проверок в этом году.

Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Азер Аллахвердиев и Джахид Таиров были арестованы в качестве подозреваемых. Им были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3. В отношении них Бинагадинским районным судом было вынесено решение о мере пресечения в виде ареста.

Следствием было установлено, что Азер Аллахвердиев, войдя в преступную связь с Джахидом Таировым, в июле-августе 2019 года взяли у гражданина, заведующего пекарней Laçın Çörək Evi, взятку в размере 3500 манатов за то, чтобы не проводились проверки, за покровительство и другие незаконные действия. Кроме того, в марте 2020 года они повторно потребовали взятку в размере 10 тысяч манатов за незаконные действия руководителя цеха, и в результате сговорились на 6 тысячах манатов.

21 августа 2020 года предварительное следствие по уголовному делу было завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.