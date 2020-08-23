Путин назвал одну из главных проблем в России

Безработица является одной из главных проблем в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Ясно, что уровень безработицы сегодня - одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», – цитирует ТАСС российского президента.

Путин рекомендовал губернатору «обратить внимание на рынок труда», несмотря на то, что «Ростов - это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства».