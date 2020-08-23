В БТА создается Общественный совет

В Бакинском транспортном агентстве (БТА) создается Общественный совет, сказал сегодня haqqin.az глава пресс-службы агентства Маис Агаев.

Он отметил, что объявлено об избрании кандидатов в члены cовета: «Избирательная комиссия, созданная для организации выборов в Общественный совет при БТА, установила число членов cовета и дату по выдвижению и регистрации кандидатов. Таким образом, с сегодняшнего дня и до 23 сентября 2020 года будет проходить регистрация для выдвижения кандидатов в члены cовета. Для выдвижения кандидатуры в Общественный совет к обращению должны быть приложены копия удостоверения личности, если кандидатом является физическое лицо, копия выписки из реестра, если это юридическое лицо.

Обращения в связи с выборами должны быть отправлены на почтовый либо электронный адрес БТА - [email protected]».