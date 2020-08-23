Ильхам Алиев позвонил народному поэту Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил народному поэту Фикрету Годже.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства поздравил Фикрета Годжу с юбилеем, пожелал ему новых успехов в творческой деятельности, крепкого здоровья.
Отметив особые заслуги Фикрета Годжи в развитии азербайджанской литературы, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что его произведения всегда с большим интересом отслеживаются широкой читательской аудиторией.
Глава государства сообщил, что Фикрет Годжа награжден орденом «Истиглал», и поздравил его с этой наградой.
Выразив глубокую признательность за теплые слова и поздравления, Фикрет Годжа расценил награждение орденом «Истиглал» как высокую оценку государством его творчества. Подчеркнув, что общенациональный лидер всегда проявлял большое внимание и заботу об азербайджанской литературе и культуре, Фикрет Годжа с удовлетворением вспомнил встречи с общенациональным лидером. Он отметил, что эту традицию сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев, и еще раз поблагодарил за проявленное внимание.