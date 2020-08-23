« Президент Азербайджана Алиев изначально позвонил в Москву и сказал, что не вернет земли, но готов прекратить, не продолжать», - заявил в интервью радиостанции «Свобода» секретарь Совета безопасности сепаратистского режима в Карабах е Самвел Бабаян, комментируя недавние заявления экс-президента Армении Сержа Саргсяна об инициативе Азербайджана разработки нового соглашения о перемирии на армяно-азербайджанской границе. Напомним, что Азербайджан опроверг лживые заявления экс-главы армянского государства. Вслед за Азербайджаном экс-президента опровергает и Самвел Бабаян.

Бабаян выступил с сенсационным заявлением о готовности Сержа Саргсяна подписать секретный документ по карабахскому урегулированию: «Что бы он ни сказал, сегодня у нас под рукой есть документы, вокруг которых они вели переговоры. Очень ясно и четко говорится, что сдаем 5 районов, потом два района, потом один коридор, а урегулирования карабахского конфликта не видно. И вводят войска для этого. Сейчас я задаю вопрос: это уступка ли или нет, это предательство или нет?..

А если их интересует опубликовать те секретные документы, которые у нас сегодня есть, какие переговоры велись, мы готовы опубликовать и это, но это вред нашим национальным интересам, поэтому не говорим об этом. Я попросту попросил бы людей закрыть рты, не говорить больше. Если же их интересует публикация тех секретных документов, которые у нас сегодня есть, какие переговоры велись, мы готовы опубликовать и это, но это будет во вред нашим национальным интересам, поэтому не говорим об этом

А если кто-то хочет ближе ознакомиться, у меня есть под рукой, может явиться в Совет Безопасности, мы ознакомим их с тем, что они вели переговоры, к какому документу были готовы, где должны были подписать и почему изменили Конституцию Карабаха, продлили «жизнь» «президента» на три года», - заявил Бабаян.