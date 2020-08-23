В ВОЗ предостерегают от не прошедших проверки вакцин

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует применение вакцин от COVID, которые не прошли полную проверку на использование в чрезвычайных ситуациях.

"Доктор Брюс Эйлвард, высокопоставленный советник генерального директора ВОЗ, сказал, что он не будет рекомендовать вакцины, не прошедшие предварительную квалификационную программу лицензирования для использования в экстренных случаях", - пишет Интерфакс со ссылкой на британскую The Guardian.

Газета уточняет, что такой ответ прозвучал на вопрос журналиста, стоит ли балканским странам заказывать российскую вакцину. Однако, поясняет The Guardian, пока ни одна вакцина в мире не прошла требуемую ВОЗ программу лицензирования.