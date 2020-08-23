Королева Британии нашла себе новое убежище от коронавируса

Причиной этого стала пандемия коронавируса: 94-летней королеве необходимо хотя бы частично соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться. Об этом пишет Daily Mail.

Елизавета II обычно возвращалась во дворец в октябре после летних каникул в шотландском замке Балморал, но теперь, по данным источников, она выбрала новое убежище — Виндзор. Королева находилась там ранее на самоизоляции вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом. В таком случае отсутствие Елизаветы II в Букингемском дворце будет самым продолжительным за время ее 68-летнего правления, пишет Лента.ру.

Полагают, что королева не вернется в Лондон, пока существует угроза заражения коронавирусом. Домашний персонал, который работает с королевской семьей с начала карантина, является для нее, по словам специалистов, самым безопасным окружением и лучшей мерой по борьбе с инфекцией.

Также Елизавету II намерены оградить от всех общественных мероприятий, но решение для светских раутов все же нашли: королева будет «посещать» их с помощью видеосвязи.