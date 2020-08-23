Фархад Мамедов, отдел информации 16:33

Криминальный авторитет Хаган Зейналов (Хан Бакинский) незадолго до убийства вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) заснял видео и отправил его по мессенджеру WhatsАpp как минимум четырем адресатам. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на узбекскую службу «Радио Свобода», этот факт был установлен турецкой полицией при проверке смартфона убийцы. Напомним, Хаган Зейналов незадолго до убийства снял видео, на котором видно, что он следует по коридору за Лоту Гули. Вор в законе в этот момент говорит по телефону. Таким образом, Хаган Зейналов передал месседж заказчикам этого преступления о скором завершении убийства, которое планировалось.

Все четверо, кому, предположительно, было отправлено видео, были задержаны турецкими властями для допроса. В их числе Равшан Мухиддинов по прозвищу Золотой, известный криминальный авторитет из Узбекистана и племянник Гафура Рахимова, опального экс-главы Международной ассоциации бокса (AIBA), разыскиваемого в Соединенных Штатах как предполагаемый главарь международной торговли наркотиками. Мухиддинова задержали в Стамбуле в 3 часа ночи по местному времени 20 августа. Турецкая полиция допрашивала его на протяжении семи часов, после чего отпустила без предъявления обвинений. Между тем, по сообщениям российских СМИ, агенты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали одного из соратников Салифова в Сибири и после допроса освободили, не выдвинув какого-либо обвинения.