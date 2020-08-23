Всего за сутки: 152 новых больных COVID-19 в Азербайджане их стало 1 803
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом, 111 пациентов вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 35 426 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 33 104 пациента вылечились, 519 - скончались, 1 803 - продолжают лечение в больницах особого режима.
Всего в Азербайджане проведено 878 667 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4890 - за минувшие сутки.