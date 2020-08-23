IBA Tech Academy выпустила еще 84 специалиста

В IBA Tech Academy Международного банка Азербайджана состоялся очередной выпуск специалистов. Студенты, поступившие в Академию по второй программе, успешно прошли полный курс обучения и получили соответствующие сертификаты .

84 выпускника прошли бесплатное обучение по второй интенсивной программе. Программа обучения была осуществлена со стороны банка в рамках социального проекта IBA Tech Academy. 41 выпускник прошел интенсивный курс по мобильной разработке, 43 - по Backend. 52 выпускника окончили Академию с отличием. В связи с объявленным в январе режимом карантина занятия проводились дистанционно и длились шесть месяцев.

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов выступил на церемонии выпуска. Он подчеркнул, что пандемия не помешала занятиям в IBA Tech Academy. Учебный процесс был полностью реализован дистанционно за счет инновационных решений.

Он напомнил, что прошлый выпуск состоял из 90 специалистов. Большинство выпускников были трудоустроены в МБА, некоторые начали свою карьеру в других учреждениях.

Также А.Ибрагимов отметил: «По мере расширения проектов инновационного развития спрос на специалистов в сфере информационных технологий будет еще больше возрастать. Мы создали IBA Tech Academy, принимая во внимание эту тенденцию. Успех этой инициативы, которая является одной из первых в бизнес-сфере нашей страны, вдохновил нас на новые проекты в области инноваций. В настоящее время функционирует Инновационный центр IBA. 12 стартап-проектов в сфере FinTech находятся на стадии инкубации в этом центре. Среди первых резидентов центра также команды, состоящие из выпускников Академии. Проекты комплексной поддержки развития инновационной экосистемы в стране будут осуществляться нами и в будущем».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.