Москва выдворяет австрийского дипломата

Москва заявила послу Австрии Йоханнесу Айгнеру протест в связи с решением Вены выслать из страны российского дипломата и в порядке ответной меры объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии.

"24 августа в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики", - цитирует Интерфакс заявление МИД РФ.

"Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в РФ", - заявили на Смоленской площади.

Ранее в понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По сведениям издания, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.