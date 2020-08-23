Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев снова стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Заключение нового соглашения «Коммерсанту» подтвердил сам Пашаев. По его словам, у актера могут появиться и другие адвокаты.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский также подтвердил, что Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера.

Михаил Ефремов отказался от услуг своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской в пятницу, 21 августа, посчитав, что они вызывают раздражение и насмешки у судьи, ведущей процесс, а также у потерпевшей стороны. Предполагалось, что отставленные юристы останутся его консультантами. Сегодняшнее заседание в Пресненском районном суде Москвы отложили на 31 августа в связи с отсутствием у обвиняемого адвоката.