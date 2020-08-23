Информация о назначении нового заместителя Эльчина Гулиева не соответствует действительности

Сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что начальнику Государственной пограничной службы генерал-полковнику Эльчину Гулиеву был назначен новый заместитель.

Сообщалось, что генерал-лейтенант Фируз Ширинзаде был назначен на должность заместителя начальника ГПС по международным отношениям – начальника Управления международных отношений ГПС. Также сообщалось о том, что генерал-лейтенант Фируз Ширинзаде был назначен вместо находящегося под домашним арестом генерал-майора Афгана Нагиева.

Как сообщили haqqin.az в Государственной пограничной службе, генерал-лейтенант Фируз Ширинзаде уже длительное время занимает должность заместителя начальника ГПС. Однако, международные отношения не входят в круг его полномочий. А являются прерогативой другого заместителя, которым и являлся генерал-майор Афган Нагиев.