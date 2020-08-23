Минобороны о взятом в плен Гургене Алавердяне

«То, что министерство обороны Армении откровенной ложью отрицает и опровергает любые факты, уже ни у кого не вызывает сомнения. Министерство обороны Армении, заявляя, что якобы офицер в ходе проверки боевого опорного пункта из-за неблагоприятных погодных условий «заблудился и пропал», пытается опровергнуть тот факт, что командир выполнявшей спецзадание диверсионно-разведывательной группы старший лейтенант Гурген Алавердян был взят в плен». Как сообщает haqqin.az, так Министерство обороны Азербайджана комментирует сообщение военного ведомства Армении о том, что армянский офицер, якобы заблудившись, перешел на азербайджанскую сторону.

«Если бы плененный офицер не был в военной форме, минобороны Армении и на этот раз охарактеризовало бы его как пастуха или психически больного человека. Если офицер «пропадает» и общественность об этом не информируют спустя более 24 часов, это является признаком произвола, безответственности и недисциплинированности в армянской армии и еще раз доказывает умышленное и целенаправленное сокрытие от общественности растущего числа преступлений и небоевых потерь.

Каждый раз, когда гражданин Армении, возглавляющий диверсионную группу или член этой группы берется в плен подразделениями Азербайджанской армии, противник, согласно одному и тому же сценарию, представляет этих лиц как заблудившихся и пропавших без вести душевнобольных сельских жителей, психически больных, пастухов, криминальных элементов и пьяных людей», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве Азербайджана отмечают, что данная провокация со стороны Армении была предотвращена в результате бдительности и профессионализма подразделений Азербайджанской армии.

И напоминают, что вся ответственность за обострение ситуации на линии соприкосновения войск и на армяно-азербайджанской государственной границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.