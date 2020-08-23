Вспышка COVID-19 на нудистском курорте во Франции

Тесты показали 30%-ный уровень инфицирования у людей, посетивших этот курорт, сообщило управление здравоохранения региона Окситания.

Британская DailyMail со ссылкой на минздрав Франции пишет, что по меньшей мере 95 человек получили положительный результат анализа на коронавирус на популярном среди французских нудистов курорте.

Кроме того, по оценкам властей, еще 50 человек заболели COVID-19 после возвращения домой. Всего на курорте было протестировано более 700 человек, результаты еще 300 туристов станут известны на этой неделе.