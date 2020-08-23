Ильхам Алиев соболезнует Саломе Зурабишвили
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил грузинской коллеге Саломе Зурабишвили соболезнование в связи с аварией автобуса в муниципалитете Душети.
"Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате аварии автобуса в муниципалитете Душети.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования.