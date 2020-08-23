«Азеришыг» о работах в прифронтовом селе Гасангая видео
В селе Гасангая, входящем в зону обслуживания Тертерской электрической сети Центрально-Аранского регионального управления электроснабжения и сбыта, проведены обширные работы по обеспечению потребителей бесперебойной, стабильной и качественной электроэнергией.
В пресс-службе ОАО «Азеришыг» haqqin.az сообщили, что энергосистема села Гасангая, расположенного на линии соприкосновения с противником, находилась в аварийном состоянии. ОАО полностью реконструировало энергосистему в этом селе. Непригодные к использованию опоры и провода, а также трансформаторные подстанции и счетчики заменены на новые.
Представляем вашему вниманию видеоотчет о проделанной в селе Гасангая работе, подготовленный руководителем пресс-службы ОАО Вагифом Айдыноглу.