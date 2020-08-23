Путин и Лукашенко вновь пообщались по телефону
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - сказано в сообщении.
Кроме того, главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.