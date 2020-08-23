Клиника «Шарите»: Навального отравили
Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, приводит Reuters сообщение берлинской клиники «Шарите». Клинические исследования показали отравление веществом из группы «холинэстеразы». Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования.
По данным врачей, Алексей Навальный остается в искусственной коме, его состояние «серьезное», но острой угрозы жизни нет. Последствия его болезни остаются неясными, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы. Сейчас ему назначен атропин.