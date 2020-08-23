Индия хочет скупить почти весь российский уголь

Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, который поставляется на экспорт. Страна запросила объем до 40 миллионов тонн в год стоимостью около 4,5 миллиарда долларов, пишет «Коммерсант».

Пока Россия экспортирует в Индию менее миллиона тонн металлургических углей из общего экспорта в 46 миллионов тонн. Аналитики отмечают, что Индия хочет нарастить производство стали, но у нее нет своего угля.

По прогнозам агентства Fitch, к 2025 году Индия сместит Китай с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. Если договоренности между Индией и Россией будут достигнуты, страна может стать ведущим рынком для российских угольных компаний.