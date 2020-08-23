Кочарян подал в суд на Армению

Иск в суд на Республику Армения подал экс-президент страны Роберт Кочарян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на портал судебной информации Datalex.

Сумма иска, направленного судье Арменуи Бадирян, составляет 2 млн драмов (более $4 тыс.).

В беседе со Sputnik Армения адвокат Кочаряна Айк Алумян сказал, что основанием для иска послужило то, что судья Анна Данибекян, которая ведет в суде «дело 1 марта» о беспорядках 2008 года в Ереване, по которому Кочарян проходит обвиняемым, зачитала на судебном заседании медицинскую справку, содержащую личные данные, не подлежащие разглашению. «Она в присутствии СМИ огласила полный текст документа, который содержал медицинскую тайну, а это личные данные, которые защищены законом», - сказал он.

Инцидент произошел 10 марта. Роберт Кочарян не присутствовал на заседании, поскольку проходил лечение в медцентре «Эребуни».