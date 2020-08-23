Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа. На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

Сейчас Болт находится на самоизоляции. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.

В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).