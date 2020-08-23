Минобороны показало снаряжение плененного армянского командира фото
У захваченного командира диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся совершить провокацию в направлении Геранбойского района 23 августа примерно в 05:45, обнаружен ряд снаряжений военного и личного предназначения. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
«Представляем предметы экипировки, изъятые у командира армянской диверсионной группы, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна», - говорится в сообщении.