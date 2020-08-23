Россия поставит Белоруссии военную технику

Министерство обороны Белоруссии подписало контракты на закупку российской военной техники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М», — говорится в сообщении министерства обороны Белоруссии.

Помимо этого, ведомство заключило контракт с концерном «Алмаз-Антей» на поставку современных образцов систем ПВО до 2025 года. Сумма контрактов не называется. Соглашения были заключены в рамках форума «Армия-2020».

Военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа на территории центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.