Госкомтаможни об изменении правил беспошлинного ввоза товаров

Следует отметить, что основной целью единой таможенной политики, которая является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики Азербайджанской Республики, является участие в защите экономических интересов и безопасности Азербайджанской Республики, внутреннего рынка и других задач, вытекающих из экономической политики.

Как уже сообщалось, 21 августа были внесены изменения в решение Кабинета министров Азербайджана №305 «О льготных и упрощенных правилах перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производства или для коммерческих целей» от 14 октября 2013 года. Однако это решение было неверно истолковано в некоторых СМИ страны, а также в социальных сетях, что вызвало некоторое недопонимание среди общественности.

В результате экономического анализа установлено, что в последние годы физические лица, завозив на таможенную территорию товары и оформляя их на имена посторонних лиц, пытались перевезти их через таможенную границу Азербайджанской Республики в виде товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, тем самым увеличилось количество случаев уклонения от уплаты таможенных пошлин, а также случаев контрабанды этих товаров.

В то же время освобождение ввозимых товаров от таможенных пошлин в установленных пределах и количествах наряду с увеличением оборота этих товаров на внутреннем рынке привело к снижению годового оборота импорта в стране, а в некоторых случаях банкротству официальных импортеров.

Кроме того, растет использование мобильных телефонов и другого оборудования беспроводной связи, ввозимого на таможенную территорию физическими лицами в виде товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, в результате чего, после уклонения от таможенных выплат выросла незаконная торговля. Для того, чтобы полностью искоренить контрабандный ввоз мобильных телефонов возникла необходимость принять соответствующие превентивные меры.

В международной практике, например, согласно законодательству Турецкой Республики, только 1 (один) телефонный аппарат на 2 (два) календарных года для мобильной или другой беспроводной сети связи может быть доставлен на таможенную территорию одним и тем же физическим лицом в некоммерческих целях. Эти устройства должны быть зарегистрированы в соответствующих органах этого государства в течение 1 (одного) календарного месяца.

Согласно законодательству стран-членов Евросоюза, общий объем товаров, ввозимых физическими лицами в страны-члены ЕС для некоммерческих целей, составляет до 300 евро.

Если обратиться к мировой практике, окажется, что лимит льготной скидки, установленный для некоммерческих товаров, ввозимых физическими лицами по почте, также довольно низкий. Так, льготная скидка в России составляет 200 евро, в Беларуси - 200 евро, 300 лари (125 долларов США) и до 30 килограммов в Грузии, 200 евро (30 килограммов) в Молдове, 100 евро (31 килограмм) в Украине и 150 евро в Турции.

В большинстве стран ЕС почтовые пакеты до 22 евро можно ввозить без таможенных пошлин. Для почтовых посылок на сумму от 22 до 150 евро взимается только НДС. Эта сумма составляет 15-20 евро в Греции и 50 евро в Испании и Франции. Если стоимость посылки превышает 150 евро, то помимо НДС и регистрационных сборов в зависимости от категории товаров взимаются еще таможенные пошлины.

С учетом вышеизложенного, а также международного опыта, необходимость внесения изменений в решение Кабинета министров Азербайджана №305 «О льготных и упрощенных правилах перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производства или для коммерческих целей» от 14 октября 2013 года, давно созрела.

В решение внесены следующие изменения:

Из пункта 1,5 исключены слова «как минимум» и туда добавлено следующее предложение:

«Если количество одинаковых или однотипных товаров, перевозимых физическим лицом через границу, превышает два, то количество товаров перевозимых по льготным правилам (без таможенных пошлин) устанавливается таможенными органами. Согласно изменениям, если количество перевозимых одинаковых или однотипных товаров превышает два, то превышенная часть привлекается к таможенным выплатам без учета границ, указанных в подпунктах 2.1.2 и 2.1.4.

Подпункты 2.1.2 и 2.1.4 приведены в новой редакции и эквиваленты 1500 и 1000 долларов США заменены на 800 и 300 долларов США. Со всеми деталями внесенных поправое можно ознакомиться на сайте Кабинета министров.

«Но некоторые пользователи социальных сетей необоснованно считают, что внесенные в правила изменения якобы создадут условия для монополизма, а также воспрепятствуют развитию электронной торговли. Тем самым эти пользователи вводят граждан в заблуждение. На самом деле решение Кабмина, напротив, направлено на предотвращение незаконных действий некоторых групп-монополистов», - подчеркнули в Госкомтаможни.