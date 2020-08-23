Apple сэкономит на iPhone 12

Apple сэкономит на некоторых компонентах будущих смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

В отчете для издания специалист заявил, что внедрение технологии 5G увеличит затраты Apple минимум на 75-85 долларов, максимум — на 125-135 долларов. В этой связи компания «экономит везде, где только может». Мин-Чи Ко отметил, что Apple оказывает сильное давление на поставщиков, чтобы те упрощали цепочки поставок и предлагали скидку.

В частности, Apple добилась удешевления стоимости платы аккумулятора для iPhone 12, потребовав наладить производство упрощенной конструкции компонента с меньшим количеством деталей. Новый аккумулятор окажется на 40-50 процентов дешевле, чем аналогичный компонент в iPhone 11. В 2021 году Apple намерена сэкономить на производстве батарей для смартфонов еще на 30-40 процентов.

Инсайдер спрогнозировал, что с выпуском новых наушников AirPods 3 поставщики американской компании столкнутся с проблемами. В частности, Apple намерена добиться снижения стоимости компонентов беспроводных наушников на 25-35 процентов.

В июне Мин-Чи Ко заявил, что из комплекта запланированного на осень смартфона пропадут бесплатные наушники и зарядный адаптер. Специалист полагает, что таким образом компания намерена покрыть дополнительные издержки, вызванные внедрением 5G в iPhone 12.