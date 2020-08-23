Меркель призвала прозрачно расследовать произошедшее с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с главой МИД Хайко Маасом выпустила заявление, в котором призвала Россию прозрачно расследовать произошедшее с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Reuters.

«Те, кто в этом виноват, должны быть определены и привлечены к ответственности», — говорится в тексте заявления.

Ранее стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию.