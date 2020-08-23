Украина и Грузия присоединились к санкциям против России

Шесть стран — партнеров Европейского союза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных из-за присоединения Крыма к Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Известно, что Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении России до 23 июня 2021 года.

Эти шесть стран присоединились к санкционному режиму Европейского союза против Российской Федерации с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал на то, что и Турция присоединится к санкционному режиму, но Анкара сразу же отказалась от этого.