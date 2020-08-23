TikTok судится с администрацией США

TikTok подал в суд жалобу на администрацию Соединенных Штатов из-за запрета на работу приложения на территории страны, сообщается в блоге компании.

Компания заявляет о категорическом несогласии с обвинениями американской администрации в угрозе национальной безопасности США, указано в сообщении. Отмечается, что TikTok добросовестно принял усилия для устранения опасений властей США, однако эти усилия были проигнорированы.

«Чтобы было ясно, мы предпочитаем конструктивный диалог судебным разбирательствам. Но с указом президента, угрожающим наложить запрет на наши операции в США, что исключает создание 10 000 рабочих мест в Америке и наносит непоправимый вред миллионам американцев, у нас просто нет выбора», — отмечает компания.