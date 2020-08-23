Массовая драка между азербайджанцами и армянами в Грузии

В грузинском муниципалитете Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) произошла драка между азербайджанцами и армянами, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Спутник-Грузия».

Причиной конфликта стало сельское пастбище, которое не поделили жители сел Тория и Тушети. Сообщается, что армянам не понравилось то, что азербайджанцы пасли овец на территориях, которые армяне считают своими. Они попытались выгнать животных. Выяснение отношений переросло в физическое противостояние. В итоге 11 человек были задержаны, а семерым потребовалась госпитализация. Всем им была оказана первая медицинская помощь, и поскольку телесные повреждения были легкими, всех вскоре выписали из клиники Ниноцминда.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по подпунктам «б» и «г» части первой статьи 126 и по части второй статьи 225 (организация, управление и участие в групповом насилии) УК Грузии.

Однако, по словам члена сакребуло (представительский орган) Ниноцминдского муниципалитета Смбата Кюрегяна, все задержанные с обеих сторон уже отпущены. Он подтвердил, что стычка произошла не на национальной почве, а на бытовой. Также Кюрегян сообщил, что такое в селе происходит часто и для сельчан это обычный инцидент, передает «Спутник-Армения».