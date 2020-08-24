Глава Тывы повторно заболел коронавирусом

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол во второй раз заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы республики, во второй раз болезнь у него протекает по-другому. В частности, Кара-оол отмечает сильные головные боли.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.