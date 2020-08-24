Армию Беларуси привели в высшую степень готовности
Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — отмечается в сообщении.