Российские банки исчерпали запасы валюты

В июле российские банки лишились своих запасов валюты, показатель валютной ликвидности на 1 августа показал отрицательный результат, рассказал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Об этом пишет РБК.

По словам эксперта, дефицит валюты в банковской системе составил 0,2-0,3 миллиарда долларов. В прошлом месяце данный показатель сократился примерно на пять миллиардов долларов, а с начала года — на 15,5 миллиарда долларов. Такое снижение зафиксировано впервые с сентября 2018 года. Порывай оценивает сложившееся положение как «пограничное, нулевое». «Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет», — указал эксперт.

Согласно оценкам банка, сделанным на основе данных ЦБ, российские банки в июле увеличили валютное кредитование, выдав ссуды на 3,7 миллиарда долларов. При этом приток валютных средств составил лишь 0,6 миллиарда долларов, в результате чего образовался отток валютной ликвидности. Кроме того, участники рынка продолжили выводить средства со своих зарубежных счетов — июльский показатель оценен в 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что таким образом банки пытались привлечь рублевую ликвидность.

Денис Порывай отметил, что в данной ситуации «в целом, ничего страшного», если она будет кратковременной. Однако если банки будут находиться в состоянии дефицита валютной ликвидности дольше, им придется восполнять запасы валюты, что окажет влияние на рынок. Получить свободные средства банки могут, в частности, за счет продажи еврооблигаций. Это может повлиять на котировки российских ценных бумаг и привести к росту стоимости валюты на локальном рынке, полагает он.