Американский президент Дональд Трамп дал обещание относительно социализма в США. Он заявил на съезде республиканцев, что Соединенные Штаты никогда не будут социалистической страной. Его слова приводит ТАСС.

Выступая в понедельник, 24 августа, на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), Трамп рассказал о достижениях своей администрации. Так, он отметил в том числе снижение цен на лекарства.

«В некоторых социалистических странах самые низкие цены [на лекарства], так что единственное, что у меня есть с социализмом — я хочу получить их цены. <...> За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством», — сказал американский лидер.