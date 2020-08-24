Гонконгские ученые: "Иммунитет к коронавирусу сохраняется всего на несколько месяцев"

В Гонконге зафиксирован первый в мире «настоящий» повторный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный университет региона, указав, что в организме здорового пациента от 30-40 лет выявили два «совершенно разных» штамма.

Повторно мужчина заболел спустя 4,5 месяцев после излечения, приводит сообщение специалистов BBC News.

Таким образом, иммунитет к этой инфекции может быть недолговечным — всего несколько месяцев. Однако во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что по одному пациенту судить недостаточно, нужны дальнейшие исследования.