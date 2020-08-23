Адвокат Пашаев попросил генпрокурора о защите

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой о защите из-за поступающих в его адрес угроз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

В документе Пашаев утверждает, что регулярно получает угрозы о возбуждении против него уголовного дела, если он не откажется от защиты Ефремова. Кроме того, адвокат заявляет, что получил информацию об обращении подставных лиц в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его у уголовной ответственности.

Пашаев также просит генпрокурора о проведении проверки данной информации.