Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым

Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Украинскому радио».

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал он.

При этом Кравчук подчеркнул, что Киев может возобновить подачу воды только для жителей полуострова, но «в жизни никогда» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.