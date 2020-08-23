События в Беларуси продолжают оставаться в центре внимания Евросоюза, хотя в Брюсселе пока что весьма осторожно реагируют на резонансные. Президент Беларуси открыто обвинил «центры управления протестами» из-за границы, называя Польшу, Литву и даже Украину. Обеспокоенность президента Беларуси выливается в заявления о польском плане по захвату города Гродно, где появились польские флаги. В самой Польше также раздаются голоса, призывающие к активным действиям в Беларуси.

В Варшаве полагают, что Польша должна «воспользоваться» ситуацией в Беларуси.

Один из правых радикалов, главный редактор издания «Высшее время» Томаш Зоммер, был раньше связан с Конгрессом новых правых, написал в своем Twitter: «Совершенно очевидно, что Гродно должно в случае распада Беларуси, вернуться в Польшу. «Партия и Справедливость» («ПиС», правящая с 2015 года партия — прим.авт.) это знает, но боится сказать».

Однако это было не первое ревизионистское высказывание в Польше. Популярный путешественник и публицист Войчех Цейровски в программе «Дикий Запад» радиостанции Wnet сказал, что Польша не должна желать «балагана» в Беларуси. Однако он наметил план «возвращения» давних польских территорий:

«Мы пойдем к ослабленной Тихановской, и скажем, что польское правительство может ее поддержать, но за «спасибо» - этого слишком мало. Сейчас хорошее время, чтобы договориться, что будет дальше. Возврат исконно польских земель, польских памятников архитектуры, имущества, зданий, произведений искусства, костелов. Хотите быть демократическим государством, пожалуйста, отдайте то, что принадлежит Польше».

На все эти странные планы среагировал бывший министр народного образования Роман Гертых. Ныне адвокат, он предостерегал в своем Twitter от планов «раздела» Беларуси и даже утверждал, что «ПиС через минуту это огласит». Критиковал людей, которые «лайкали» подобные идеи, а концепцию захвата земель Беларуси назвал «предательством, глупостью и подлостью».