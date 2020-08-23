Армению могут оставить без российских кредитов

Министерство финансов РФ подготовило проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству.

Такой свод разработан впервые — правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года, сообщает РБК.

Одной из целей предоставления госкредитов обозначено «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора», а в качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита.

Если правила предоставления госкредитов будут утверждены в том виде, что предлагает Минфин, то Белоруссия, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов на общих основаниях.