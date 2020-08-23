В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Report, инцидент был зафиксирован в поселке Умид Гарадагского района.

Водитель, Мамедов Вели Мамед оглу 1974 года рождения, врезался в препятствие.

В результате пострадал сам водитель, а также двое пассажиров автомобиля – Абдуллаев Ильгар Рагим оглу и Алекберов Барыш Орудж оглу 1974 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у всех троих ушиб грудной клетки и мягких тканей.

По факту ведется расследование.