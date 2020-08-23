Орхан Гаджиев о новинках Mercedes-Benz, работе Autocapital Azerbaijan в период пандемии и не только...

Сегодняшний наш собеседник - генеральный директор компании Autocapital-Azerbaijan Орхан Гаджиев. Он не только рассказал о нюансах деятельности компании в период карантина, но и представил новинки 2020 года от Daimler AG, появившиеся и ожидающиеся на нашем авторынке, поделился собственным восприятием марки Mercedes-Benz. И не только… Так что рефреном настоящего интервью можно смело взять слова главного дизайнера Mercedes-Benz Гордона Вагенера:

2020 год уже сейчас вошел в историю XXI века своими жесткими ограничениями. Вот так, можно сказать, в одночасье заставив пересмотреть множество планов не только в жизни людей. Деловую активность он просто поставил перед фактом, что привычные «дороги меняют направление движения», привнося непредсказуемость.

- В январе следующего года автомобилю ключевой марки компании Daimler AG легендарному Mercedes-Benz исполняется 135 лет. Возглавляемая вами компания Autocapital-Azerbaijan представляет его на рынке республики в ранге официального дистрибьютора уже восемь лет. Как выстраивалась работа с момента принятия ответственности перед головной компанией и непосредственно перед местными потребителями?

- Да, именно в январе 1886 года Карл Бенц официально оформил патент на «транспортное средство с бензиновым двигателем». Этим самым он положил начало не только марки Mercedes-Benz, но и всего автопрома в целом. О значимости этого патента в мировой истории свидетельствует факт его включения в «Память Мира» - специальной программы UNESCO о защите всемирного документального наследия. В этот же список включены такие документы, изменившие ход истории, как Великая хартия вольностей или Декларация прав человека и гражданина. Совершив революцию в сфере передвижения людей, марка и сегодня продолжает задавать свои тренды в мире автомобилестроения. Сегодняшние инновации основываются на тех же ценностях, что и 135 лет назад: безопасность, комфорт, эффективность и вера в успех. С конца 2012 года наша компания Autocapital-Azerbaijan является официальным дистрибьютором марки на территории Азербайджана. Имея большой опыт работы с различными автомобильными марками в нескольких странах, обусловленная вхождением в структуру Украинской автомобильной корпорации, с первого дня своей деятельности мы внедрили бизнес-модель производитель – дистрибьютор – дилер – конечный потребитель. Такая модель давно уже утвердилась как наиболее эффективная в автомобильном бизнесе, где функции wholesale и retail четко разграничены между дистрибьютором и дилером. Иными словами, работу с местными потребителями ведут наши независимые авторизированные дилеры, когда как мы как дистрибьюторы ведем работу с производителем и дилерами. На сегодняшний день мы остаемся единственными в сегменте premium в Азербайджане, у кого бизнес-модель построена таким образом.

- Бывший председатель правления Daimler AG, руководитель Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше как-то отметил: «После того, как мы изобрели автомобиль, первые несколько лет были для нас скучными – у нас не было конкурентов. Но все дальнейшие годы мы наслаждаемся конкуренцией: чем она сильнее, тем лучше то, что мы делаем. То есть конкуренция – это очень хорошо…». Автомобиль марки Mercedes-Benz - один из самых популярных в Азербайджане и представлен на реализацию во многих, даже небольших, автомобильных салонах. Можно ли их воспринимать в ранге конкурентов, и как Autocapital Azerbaijan живёт в этой парадигме?

- С таким гением, как мистер Цетше, невозможно не согласиться. На мой взгляд, он был одним из самых успешных CEO крупных компаний за последние двадцать лет. Конкуренция действительно необходима для развития. Она нужна везде: в жизни, в спорте, на работе. Отсутствие конкуренции является причиной стагнации, что далее приводит к деградации. Восемь лет назад, когда мы только вошли на рынок Азербайджана, только 10% из всего числа новых зарегистрированных автомобилей марки Mercedes-Benz было реализовано через нас, т.е. официальный канал. Остальные 90% были импортированы другими неофициальными салонами, о которых вы упомянули… или, как мы их называем, «серыми» дилерами. Действительно, в то время «серые» дилеры задавали нам конкуренцию. Нам в то время приходилось работать с клиентами, в подсознании которых сидело, что «у официального салона всё дороже». Сегодня ситуация изменилась полностью до наоборот. Мы этого добились активным присутствием на рынке с большим складом, расширением официальной дилерской сети и внедрением единой ценовой политики. Сегодня любой наш клиент вам уверенно скажет, что в официальном салоне автомобиль дешевле аналогичного, который предлагает «серый» импортер. Можно ли «серых» дилеров воспринимать как наших конкурентов? Конечно же, нет. У них априори не может быть тех возможностей, которые может иметь официальный дилер. Это касается как направления продаж, так и послепродажного обслуживания. К примеру, у неофициального дилера нет возможности получать своевременную информацию обо всех инновациях, персонал не проходит соответствующего обучения, предлагаемого со стороны производителя, нет технического оснащения и доступа к прикладным программам производителя и многое другое. К тому же сегодняшний потребитель отличается от потребителя десятилетней давности. Сегодня его интересует не только сам автомобиль, а также вопросы, касающиеся его послепродажного обслуживания, как гарантия, доступность запасных частей, укомплектованность станций технического обслуживания и т.д. А неофициальный импортер ему может предложить только продажу автомобиля без какой-либо гарантии.

- Любовь к продукции бренда «в свете трёх лучей» в нашей республике неоспорима. Одними из первых импортных автомобилей, появившихся в Азербайджане на заре его становления независимости, был именно Mercedes-Benz – престиж и гордость делового человека. Сегодня сегмент автомобильного рынка представлен множеством «имён»: от мировых признанных лидеров до тех, кто недавно стал осваивать эти просторы. Отразился ли такой широкий выбор на покупательской востребованности?

- Действительно, в начале 90-х годов прошлого века именно автомобили марки Mercedes-Benz стали показателями нового уровня жизни. Все, наверное, помнят легендарные «600»-е, которые в то время были незаменимым средством передвижения любого успешного бизнесмена на всем пространстве бывшего Советского Союза. Японские и корейские марки, которые также популярны сегодня, появились относительно позже. Но Mercedes-Benz - это не просто автомобиль. Это стиль жизни: элегантной, надёжной, стабильной, динамичной, брутальной. Автомобиль Mercedes-Benz – своеобразная визитная карточка, говорящая о владельце без слов. Истинные апологеты Mercedes-Benz ценят в этой марке непререкаемое качество и внимание к владельцу автомобиля. Однажды заданная высокая планка поддерживается, несмотря ни на какие исторические вызовы и производственные сложности. Потребители предпочитают подержанный Mercedes-Benz новому автомобилю другой марки аналогичной стоимости. Почему? Марка давно уже зарекомендовала себя как самая надежная на нашем рынке. Даже автомобили, чей возраст можно отметить как «почтенный», при надлежащем уходе сохраняют надежность и комфорт. К этому следует также добавить «шаговую» доступность запасных частей в отличие от комплектующих других производителей. Все эти факторы обуславливают стабильную стоимость автомобилей нашей марки на вторичном рынке. Как вы правильно отметили, сегодня в Азербайджане представлены практически все известные автоконцерны. Это говорит о том, что у нас есть рынок для этих моделей, т.е. покупательная способность населения позволяет приобрести новые автомобили. Однако этот рынок один из самых уязвимых к состоянию экономики. В 2016 году рынок новых автомобилей упал до 6 500 единиц по сравнению с показателем 35 000 единиц 2013 года. Отсутствие рынка или его падение - худшее, что может произойти в нашем деле. Падение продаж одной марки при сохранении показателей общего рынка свидетельствует о том, что данная марка не выдерживает конкуренцию. Но отсутствие рынка в целом, когда продаж нет ни у кого, – это проблема, повлиять на которую мы не в силе. Поэтому чем больше марок представлено на рынке и чем больше у них продаж, тем лучше и для нас, и для всех. Значит, есть потенциал для роста, а всё остальное уже зависит от позиционирования марки и работы с клиентами. Сегодня официальные представители автомобильных марок переживают не лучшие времена. Данная отрасль, где есть большой потенциал для постпандемического роста, нуждается в поддержке. Вместо этого нам приходится работать с непосильными условиями кредитования автомобильных продаж, предлагаемыми финансовыми институтами, которые очень высоки даже при сравнении с ближайшими соседями и постоянными заявлениями о повышении импортных налогов на автомобили. Поэтому средний потребитель предпочитает приобрести автомобиль с вторичного рынка США и Европы сомнительного технического состояния, нежели новый автомобиль у местного дилера. После скандального дизельгейта в США и Европе очень много выгодных предложений на автомобили, эксплуатация которых запрещена на их территории. Как вы думаете, куда же эти автомобили попадают? После пандемии люди будут предпочитать индивидуальные средства передвижения, а будет это б/у автомобили из США и Европы или новые автомобили от местного дилера - это вопрос, который требует внимания со стороны ответственных органов.

- Несколько лет назад Daimler AG затронул тему вывода на рынок электрокроссовера. Недавно прошла информация, что компания нацелилась увеличить запас хода электрокара до 700 километров. На ваш взгляд, есть ли вероятность, что продукция в этом сегменте будет востребована в Азербайджане?

- Daimler AG в прошлом году презентовал новый бренд, под которым будут выходить электрокары – EQ. Относительно востребованности этих автомобилей на нашем рынке однозначно ответить мне сложно. Основной востребованный сегмент нашей марки в Азербайджане — это более динамичные и спортивные версии автомобилей. Владелец таких автомобилей хочет чувствовать мощь двигателя под капотом, а также активные звуки выхлопной системы. Как вы знаете, в автомобилях с электрическим двигателем такое невозможно. К тому же себестоимость таких автомобилей значительно дороже аналогичных с двигателем внутреннего сгорания. Для их продвижения на рынке необходимы определенные льготы, которые получит конечный потребитель. К примеру, освобождение от импортных пошлин и налогов, льготы на парковку и т.д. Однако мы все понимаем, что будущее за электрокарами. Практически все гиганты автоконцерна инвестируют немалые средства в развитие данного направления. Если представить себе, что запасы нефти в мире с каждым днем уменьшаются и добавить к этому еще и тяжелую экологическую ситуацию, то ответ очевиден. Государственная программа Азербайджана о безопасности дорожного движения также предусматривает подготовку плана мероприятий о стимулировании производства, импорта и эксплуатации электрических автомобилей. Без имплементации таких мер говорить о высоком потенциале электрокаров на нашем рынке пока рано. Автопром в последнее время сделал очень большой скачок вперед, и автомобиль будущего — это не просто транспортное средство на электрической тяге.

- Ну а каким, на ваш взгляд, должен быть автомобиль будущего?

- Автомобиль будущего должен быть больше, чем автомобиль. Возьмем, к примеру, мобильный телефон. Сегодня мобильный телефон с функцией только сотовой связи с другим абонентом, как это было двадцать лет назад, практически никому не нужен. То же самое будет и с автомобилем. Автомобиль - как средство передвижения, которым средний владелец пользуется всего около 45 минут в день, - может стать в будущем не интересен. Заглядывая вперед, Daimler AG объявил о своей новой глобальной стратегии, которая называется CASE: C – connected, A – autonomous, S – Shared & Services, E – electric. Это четыре основных направления развития, где автомобиль должен будет быть постоянно на связи с владельцем посредством цифрового бренда “Mercedes me”, автономно управляться, предоставлять услуги, которыми можно делиться с другими пользователями, как каршеринг, и быть полностью электрифицирован.

- Учитывая, что женщины стали больше представлены в многочисленной армии водителей, а Mercedes-Benz носит женское имя, можно ли отнести его к числу женских? Насколько прекрасный пол интегрируется в автомир Mercedes-Benz?

- История становления бренда напрямую связана с женщинами. Как любят говорить французы, за всем происходящим стоит какая-то женщина. Mercedes - это имя дочери австрийского бизнесмена, который заказал у Готтлиба Даймлера автомобиль с двухцилиндровым двигателем. После успеха данного автомобиля все автомобили начали выходить под торговой маркой Mercedes. Но это не означает, что Mercedes-Benz «женский» бренд. Сегодня во всем мире всё больше женщин садятся за руль. И их число растет. Практически у всех автопроизводителей есть линейки, целевой группой которых являются женщины. В частности, это касается линейки compact-cars. В последние годы мы наблюдаем всё более возрастающий интерес прекрасного пола к автомобилям, которые пользуются спросом у мужчин. Женщины всегда были интегрированы в мир Mercedes-Benz. Немало мужчин приобретают Mercedes-Benz только потому, что их половинки хотят, чтобы они ездили на Mercedes-Benz. Поэтому женщинам со стороны бренда всегда уделяется особое внимание. Исключительно для женщин запущена специальная платформа She’s Mercedes. Данная платформа представляет собой клуб сильных и независимых женщин, которые делятся между собой своими историями успехов. Она расширяет привычные границы восприятия женских возможностей. Стиль She’s Mercedes – выбор собственного уникального пути, непрерывное движение к достижению поставленной цели, воплощение самых смелых замыслов. Мы, в свою очередь, также запустили данный проект у нас в Азербайджане. В 2018 и 2019 годах были организованы специальные мероприятия. Получив на She’s Mercedes горячий отклик у наших дам, построили планы и на 2020 год. Однако пандемия заставила пересмотреть их. Но не отказаться!..

- Правда ли, что на днях как раз немецкая компания сообщила о том, что новые модели S-Class предложат небывалый уровень защиты – первые на рынке фронтальные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, для реализации которых пришлось полностью пересмотреть все существующие концепции. По-вашему, подобное сможет привлечь больше внимание к Mercedes-Benz искушённых автовладельцев?

- Как вы знаете, из-за глобальной пандемии всем производителям пришлось пересматривать свои производственные планы. Однако в период пандемии высший менеджмент Daimler AG объявил, что, несмотря на все сложности, наш флагманский седан выйдет в запланированные сроки. Эта новость не могла не обрадовать нас и наших клиентов. Ведь рынок был в ожидании выхода нового S-Class более года. Я могу уверенно сказать, что обновление ни одной другой модели на нашем рынке не вызывает такого ажиотажа, как S-Class. Новый S-Class – это не только обновление дизайна. Традиционно с новым S-Class производитель презентует также новые технологии. И в частности, это касается новых систем безопасности. Уже более полувека данные о реальных авариях используются в программе повышения безопасности Mercedes-Benz. История пассивной безопасности Mercedes-Benz – это история успеха. Многочисленные инновационные предложения в области пассивной безопасности, в разработке которых в течение последних восьми десятилетий концерн Mercedes-Benz являлся пионером, входят в концепцию целостного подхода к обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Многие из этих инженерных решений подняли планку требований в этой области во всем мире. Если заглянем в историю, то первый автомобиль с оборудованной подушкой безопасности был именно S-Class в кузове W126 1981 года выпуска. Предыдущие модели S-Class подарили автопрому такие передовые технологии, как антиблокировочная система торможения ABS, электронная система контроля устойчивости ESP, преднатяжители ремней безопасности, датчики парковки, систему предотвращения столкновений Brake Assist Plus, систему ночного видения и многое другое. Поэтому неудивительно, что первые в истории автопрома фронтальные подушки безопасности для пассажиров задних сидений будут оснащены именно в новом S-Class. Более того, новый S-Class также будет предлагать систему PRE-SAFE® Impulse, который максимально уменьшит последствия бокового столкновения для всех пассажиров в автомобиле. Эти инновации касаются только систем безопасности. С новым S-Class производитель предложит ещё и другие новинки, как второе поколение MBUX, а с управляемой задней осью автомобиль станет более устойчивым и более «гибким». Я уверен, что искушенные автовладельцы смогут по достоинству оценить эти новые технологии, и новый S-Class ещё более расширит круг владельцев Mercedes-Benz в Азербайджане. Мировая презентация нового S-Class ожидается в середине сентября, а первые клиенты получат их в Баку уже в ноябре текущего года.

- 2020 год – год проверки на стрессоустойчивость. В том числе и автопрома. Стоит вспомнить сообщение компании Daimler AG: «Влияние пандемии COVID-19 на потребительский спрос, цепочки поставок и производство транспортных средств невозможно оценить с обычной степенью детализации и определенности, что делает сложным пересмотр прогноза на 2020 год». Насколько пандемия отразилась на деятельности компании Autocapital-Azerbaijan? Как преодолеваются сложившиеся сложности?

- У нашей компании были очень оптимистичные планы на этот год. В первом квартале 2020 года у нас был лучший результат по продажам за все предыдущие годы. Рост экономики, стабильная макроэкономическая ситуация в Азербайджане, завершение обновления линейки SUV в 2019 году предсказывало нам двузначный рост в 2020 году. Но…. Наступила пандемия… Не только нам или Daimler AG, а всему миру пришлось пересматривать свои планы. В такой сложный момент здоровье всего населения было объявлено высшим приоритетом. Благодаря нашему президенту мы и все участники рынка получили соответствующую поддержку от государства. Мы рады, что нам не пришлось сокращать наш персонал, в который на протяжении всего времени существования компании Autocapital-Azerbaijan было много инвестировано, или же сокращать расходы на фонд оплаты труда. В период жёсткого карантина наши станции технического обслуживания получили право на работу. Продажи пришлось осуществлять только в on-line режиме. Основная часть персонала перешла на дистанционную работу, а другая часть - на посменную работу. Практически всю нашу деятельность пришлось перенести в сетевое пространство. Презентацию наших новых моделей GLB и GLE Coupe мы также провели в digital format. Естественно, наши объемы упали в несколько раз. Но самое главное, благодаря предпринятым действиям и принятым мерам со стороны правительства наша команда жива и здорова. Мы готовы к постпандемическим вызовам. Ведь за каждой рецессией неминуемо следует подъём. Этот вирус обязует людей уделять ещё больше внимания своей личной безопасности. Как показывает поведение людей из стран, вышедших из карантина, индивидуальным средствам передвижения уделяется больший интерес. Например, в Китае значительно выросло число продаж автомобилей, т.к. из-за вируса всё больше людей предостерегаются пользоваться общественным транспортом.

- Выше Вы упомянули о выходе нового S-Class. Какие-то еще новые новинки ждут любителей Mercedes-Benz в ближайшее время?

- Как мы уже говорили ранее, 2020 год стал очень непредсказуемым. Но, несмотря на эти сложности, в этом году мы уже продемонстрировали новинки компактного SUV GLA и GLB. Ранее нами был презентован AMG GLE Coupe 53 4Matic. На днях мы поставили и продемонстрировали общественности наш обновленный E-Class, который сразу же вернул интерес к этой модели. О новом S-Class, который будет у нас к концу года, я уже говорил. Другую свою новинку, которая создаст новую форму роскоши, мы ожидаем в начале 2021 года. Это абсолютно новый Mercedes-Maybach GLS 600. Он будет воплощением высшей эстетики и элегантности в мире кроссоверов. Mercedes-Maybach GLS 600 – это абсолютно новый уровень роскоши, возведенный в ранг абсолюта.

- И последний на сегодня вопрос. Что значит для вас Mercedes-Benz?

- Лучшее или ничего! Пользуясь случаем, хотел бы призвать всех читателей оставаться здоровыми, придерживаться санитарно-гигиенических норм и следить за новинками необъятного мира Mercedes-Benz. Благодарю вас за беседу.