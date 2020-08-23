В Индии развалился шестиэтажный жилой дом: есть жертвы фото; видео
В Индии в городе Махад обрушился шестиэтажный многоквартирный дом. Как сообщает BBC, пока известно о двух жертвах обрушения. В полиции считают, что под завалами могут оставаться не меньше 18 человек.
Здание построили в 2011 году, в нем 47 квартир, в которых проживают около 250 человек. Дом начал дрожать около шести часов вечера понедельника, а потом посыпался. Пока начинался процесс разрушения, на улицу успели выбежать 25 человек. Еще около 60 человек вытащили из-под завалов – половина из них была ранена. Обстоятельства обрушения выясняются. Во время его возведения поступали жалобы на качество проводимых работ, пишет Московский комсомолец.
Building collapse in Mahad: The Tarique Garden building, collapsed at Kajalpura in Mahad tehsil around 7 pm on Monday, said officials from the district collector's office in Raigad— Mid Day (@mid_day) August 25, 2020
Video: District collector's office, Raigad pic.twitter.com/uWrpmXDLnr