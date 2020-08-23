Трамп: Мы благодарны Эрдогану и турецкому народу

«Президент Эрдоган был очень позитивен», - сказал глава Белого дома на встрече с шестью гражданами США, осужденными либо захваченными в заложники в различных странах мира, сообщает Anadolu.

На встрече с американским лидером присутствовал и пастор Брансон, приговоренный в 2018 году судом города Измир к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы за шпионаж и участие в попытке переворота в Турции в июле 2016 года.

«После ряда бесед с Эрдоганом мы достигли договоренности. Мы благодарны ему за это, благодарны всему турецкому народу. И, как я понял, благодарен и ты», - сказал глава Белого дома, обращаясь к пастору.

В ответ Брансон сказал, что «любит турецкий народ», и поблагодарил президента США за вклад в свое освобождение.

Суд города Измир в Турции в октябре 2018 года приговорил пастора Брансона к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы, однако, принимая во внимание срок, проведенный им под следствием, постановил освободить его. Пастора выпустили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд за границу, после чего он вернулся в Штаты.