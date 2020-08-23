Женщину-депутата обвинили в заказном убийстве мужа

По данным полиции, она организовала его расстрел из-за борьбы за власть, сообщает Reuters со ссылкой на полицию штата Рио-де-Жанейро.

Следствие установило, что Флорделис де Соуза приказала убить своего мужа. В него стреляли 30 раз. Отмечается, что мотивом Соузы была "борьба за власть и ее финансовая эмансипация". В связи с этим преступлением предъявлены обвинения 11 лицам.

В настоящее время ордер на арест Соузы не выдан, поскольку она является федеральным депутатом и пользуется депутатской неприкосновенностью. Полиция сообщила, что копия расследования с доказательствами обвинений была отправлена в нижнюю палату Конгресса.

Социал-демократическая партия (СДП), членом которой является Соуза, заявила, что она будет исключена из партии. Ее могут лишить депутатской должности, что позволит продолжить уголовное дело.

Супруг Соузы, пастор Кармо был убит в июне 2019 года в доме, где они вместе жили. Тогда Соуза сообщила полиции, что убийство ее мужа произошло во время ограбления.