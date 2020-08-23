Трамп: коронавирус пройдет «с вакцинами и даже без них»

Президент США Дональд Трамп уверен, что от коронавируса COVID-19 удастся избавиться независимо от того, появится ли у США вакцина.

«Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет быстрее, чем люди думают. С вакцинами и даже без них. Это происходит»,— сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине, сообщает «Коммерсант».

Он напомнил, что в США идет финальная фаза испытания вакцины. По словам президента, препарат «может появиться до конца года или гораздо раньше».