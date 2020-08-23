Хады Раджабли о свадьбе своей внучки в период карантина: «Что в этом плохого?»

То, что свадьба состоялась во время карантина, подтверждает тот факт, что на некоторых ее участниках были надеты медицинские маски.

В социальных сетях распространяется информация о том, что бывший депутат Милли Меджлиса Хады Раджабли организовал свадьбу внучки в период карантина. Согласно этой информации, свадьба была организована в одном из известных приморских ресторанов Баку – Sea Breeze, в ней участвовали 150 человек.

Сам Хады Раджабли прокомментировал сайту News24.az информацию о свадьбе своей внучки в период карантина.

«Дети прошли регистрацию в службе DOST, а потом 10 человек поужинали на открытом воздухе в ресторане Sea Breeze. Тысячи человек в этом ресторане едят. Что в этом плохого? Ни я сам, ни моя семья в этом не участвовали. Позвони в ресторан – спроси сам.

Или же спроси у моих друзей Гусейнбалы Мираламова и Эльдара Ибрагимова – кто был там? Нельзя быть таким безбожным.

Не упоминайте моего имени нигде. Не было никакой свадьбы на 150 человек. Я знаю нынешних журналистов. Вы чуть бойтесь Аллаха. Аллах вас накажет. Я ошибся, когда ответил на твой звонок», - сказал Хады Раджабли журналисту.

«В Сети распространили мое фото со свадьбы семьи шехида, которая состоялась два года назад. Сейчас я на отдыхе и в никакую политику не вмешиваюсь.

Я также нигде не выступал в связи со свадьбой внучки Рамиза Мехтиева. МВД приняло решение, я ничего не хочу говорить по этому поводу. Дайте мне возможность отдохнуть», - заявил бывший депутат.