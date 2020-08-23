Эрдоган: Турция не откажется от деятельности в восточном Средиземноморье

Турция ни на шаг не отступит от деятельности бурового судна Oruç Reis и других судов ВМС страны в восточном Средиземноморье, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства прокомментировал военные учения Греции в восточном Средиземноморье, отметив, что эти учения ставят под угрозу безопасность всех морских судов в регионе. По словам президента, единственной причиной возможных негативных сценариев в регионе будет Греция, которая также станет единственной пострадавшей от этого.