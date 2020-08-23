В Баку коронабольной прогуливался по парку

В Баку сотрудники полиции выявили больного коронавирусом, который отдыхал в парке, несмотря на предписанный ему карантин.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели беседу с жителем поселка Маштага Анаром Джафаровым, 1989 года рождения, который находился в многолюдном парке.

Джафарову разъяснили, что подобные действия опасны для здоровья окружающих. Пациент был помещен по определенному адресу для прохождения дальнейшего лечения.